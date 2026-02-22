Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN

22. Februar 2026 - 18:56 Uhr

Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 Meter pro Sekunde, 30 kn, Beaufort 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 65 km/h (18 Meter pro Sekunde, 35 kn, Beaufort 8) gerechnet werden.

Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 23.02.2026 10:00 Uhr bis 23.02.2026 20:00 Uhr