Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN

01. Januar 2026 - 20:57 Uhr

Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h (15 Meter pro Sekunde, 30 kn, Beaufort 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) gerechnet werden.

Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 01.01.2026 18:00 Uhr bis 02.01.2026 10:00 Uhr