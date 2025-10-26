Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN

26. Oktober 2025 - 19:15 Uhr

Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) gerechnet werden.

Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 27.10.2025 06:00 Uhr bis 27.10.2025 22:00 Uhr