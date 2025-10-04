Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN

04. Oktober 2025 - 20:26 Uhr

Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) gerechnet werden.

Hinweis auf: umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 05.10.2025 10:00 Uhr bis 05.10.2025 18:00 Uhr