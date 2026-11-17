17. November 2026 - 15:18 Uhr

Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 65 km/h (18 Meter pro Sekunde, 35 kn, Beaufort 8) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 75 km/h (21 Meter pro Sekunde, 41 kn, Beaufort 9) gerechnet werden.

Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 17.11.2026 15:18 Uhr bis 17.11.2026 17:00 Uhr