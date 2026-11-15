Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN

15. November 2026 - 17:42 Uhr

Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) und 85 km/h (24 Meter pro Sekunde, 47 kn, Beaufort 9) aus südwestlicher Richtung auf.

Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 16.11.2026 09:00 Uhr bis 16.11.2026 18:00 Uhr