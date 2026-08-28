Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN

28. August 2026 - 12:42 Uhr

In Föhntälern treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) aus nordwestlicher Richtung auf.

Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 28.08.2026 12:42 Uhr bis 28.08.2026 15:00 Uhr