Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN

21. August 2026 - 13:37 Uhr

Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) und 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22 Meter pro Sekunde, 44 kn, Beaufort 9) gerechnet werden.

Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 21.08.2026 13:37 Uhr bis 21.08.2026 17:00 Uhr