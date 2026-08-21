Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN

21. August 2026 - 10:42 Uhr

Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 Meter pro Sekunde, 35 kn, Beaufort 8) und 75 km/h (21 Meter pro Sekunde, 41 kn, Beaufort 9) aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen um 90 km/h (25 Meter pro Sekunde, 48 kn, Beaufort 10) gerechnet werden.

Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 21.08.2026 16:00 Uhr bis 21.08.2026 19:00 Uhr