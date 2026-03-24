Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN

24. März 2026 - 12:52 Uhr

Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 Meter pro Sekunde, 35 kn, Beaufort 8) und 75 km/h (21 Meter pro Sekunde, 41 kn, Beaufort 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 85 km/h (24 Meter pro Sekunde, 47 kn, Beaufort 9) gerechnet werden.

Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 25.03.2026 12:00 Uhr bis 25.03.2026 18:00 Uhr