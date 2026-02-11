Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN

11. Februar 2026 - 19:05 Uhr

Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) und 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 km/h (22 Meter pro Sekunde, 44 kn, Beaufort 9) gerechnet werden.

Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 12.02.2026 14:00 Uhr bis 12.02.2026 22:00 Uhr