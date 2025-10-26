Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN

26. Oktober 2025 - 19:33 Uhr

Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 km/h (15 Meter pro Sekunde, 30 kn, Beaufort 7) und 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) aus südwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 km/h (22 Meter pro Sekunde, 44 kn, Beaufort 9) gerechnet werden.

Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 27.10.2025 06:00 Uhr bis 27.10.2025 20:00 Uhr