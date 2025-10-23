Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN

23. Oktober 2025 - 09:50 Uhr

Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7) und 70 km/h (20 Meter pro Sekunde, 38 kn, Beaufort 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 75 km/h (21 Meter pro Sekunde, 41 kn, Beaufort 9) gerechnet werden.

Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 23.10.2025 12:00 Uhr bis 24.10.2025 06:00 Uhr