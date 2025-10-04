Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN

04. Oktober 2025 - 11:09 Uhr

Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18 Meter pro Sekunde, 35 kn, Beaufort 8) und 75 km/h (21 Meter pro Sekunde, 41 kn, Beaufort 9) aus westlicher Richtung auf.

Gefahr durch: einzelne herabstürzende Äste; umherfliegende Gegenstände. Handlungsempfehlungen: frei stehende Objekte sichern (z.B. Leinwände und Möbel); z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen; im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) achten

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 04.10.2025 15:00 Uhr bis 04.10.2025 20:00 Uhr