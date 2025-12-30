Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST

30. Dezember 2025 - 12:40 Uhr

Es tritt strenger Frost zwischen -7 °C und -12 °C auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -15 °C.

Gefahr durch: mögliche erhebliche Frostschäden; Unterkühlung bei längerem Aufenthalt im Freien; einfrierende Wasserleitungen. Handlungsempfehlungen: Frostschutzmaßnahmen ergreifen, z.B. Pflanzen abdecken oder Wasser aus Außenleitungen ablassen; längere Aufenthalte im Freien vermeiden

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 30.12.2025 17:00 Uhr bis 31.12.2025 11:00 Uhr