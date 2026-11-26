26. November 2026 - 09:27 Uhr

Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 10 cm und 15 cm auf. Verbreitet wird es glatt.

Gefahr durch: geschlossene Schneedecke, Glätte; eingeschränkte Sichtweite. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen), Verzögerungen und Behinderungen einplanen; unnötige Fahrten im Straßenverkehr vermeiden

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 26.11.2026 10:00 Uhr bis 26.11.2026 21:00 Uhr