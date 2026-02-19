Amtliche WARNUNG vor SCHNEEFALL

19. Februar 2026 - 13:05 Uhr

Es tritt im Warnzeitraum Schneefall mit Mengen zwischen 10 cm und 20 cm auf. Verbreitet wird es glatt.

Gefahr durch: geschlossene Schneedecke, Glätte; eingeschränkte Sichtweite. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen (Schnee/Glätte und mögliche Sichtbehinderungen), Verzögerungen und Behinderungen einplanen; unnötige Fahrten im Straßenverkehr vermeiden

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 19.02.2026 14:00 Uhr bis 20.02.2026 11:00 Uhr