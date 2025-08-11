Amtliche WARNUNG vor HITZE

11. August 2025 - 09:58 Uhr

Am Dienstag wird bis zu einer Höhe von 600m eine starke Wärmebelastung erwartet. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München zu rechnen.

Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.

Höhenstufe: Lagen unter 600 m

Gültig vom 12.08.2025 11:00 Uhr bis 12.08.2025 19:00 Uhr