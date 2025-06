Amtliche WARNUNG vor HITZE

30. Juni 2025 - 09:48 Uhr

Am Montag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München zu rechnen. Am Dienstag wird eine starke Wärmebelastung erwartet. Mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung ist insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von München zu rechnen. Heute ist der 2. Tag der Warnsituation in Folge.

Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.

Höhenstufe: Lagen unter 800 m

Gültig vom 30.06.2025 11:00 Uhr bis 01.07.2025 19:00 Uhr