AZ-Plus

Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE

Teilen

Es besteht oberhalb 600 m Glättegefahr.

Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen

Höhenstufe: Lagen über 600 m

Gültig vom 26.03.2026 09:00 Uhr bis 26.03.2026 22:00 Uhr

merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.