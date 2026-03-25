AZ-Plus

Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE

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Es besteht Glättegefahr.

Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 25.03.2026 21:00 Uhr bis 26.03.2026 09:00 Uhr

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