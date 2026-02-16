AZ-Plus

Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE

Es besteht oberhalb 400 m Glättegefahr.

Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen

Höhenstufe: Lagen über 400 m

Gültig vom 16.02.2026 22:00 Uhr bis 17.02.2026 10:00 Uhr

