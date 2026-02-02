AZ-Plus

Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE

Es besteht Glättegefahr.

Hinweis auf: Rutschgefahr. Handlungsempfehlungen: Verhalten im Straßenverkehr anpassen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 02.02.2026 23:00 Uhr bis 03.02.2026 11:00 Uhr

