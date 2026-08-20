Amtliche WARNUNG vor GEWITTER

20. August 2026 - 03:18 Uhr

Von Westen ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km/h (17 Meter pro Sekunde, 33 kn, Beaufort 7).

Hinweis auf: Blitzschlag (Lebensgefahr!); umherfliegende leichte Gegenstände. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien vermeiden oder Schutz suchen (z.B. in Gebäuden); Gewässer meiden; lose Gegenstände sichern; z.B. Zelte und Abdeckungen befestigen

Höhenstufe: keine bzw. alle Höhenbereiche

Gültig vom 20.08.2026 03:18 Uhr bis 20.08.2026 05:00 Uhr