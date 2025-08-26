Zweites Kind ist da: Das sagt das ZDF zur "Helene Fischer Show"-Pause

Da Helene Fischer wieder Mutter geworden ist, muss in diesem Jahr die große "Helene Fischer Show" an Weihnachten ausfallen. So äußert sich das ZDF dazu.

Mit einer wunderschönen Nachricht hat sich Helene Fischer (41) bei ihren Fans gemeldet. In einem , dass sie wieder Mutter geworden ist. "Unsere Tochter hat ein Schwesterchen bekommen", freut sich Fischer unter anderem. Gleichzeitig hat sie deshalb jedoch auch eine nicht ganz so tolle Nachricht: Die traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF laufende "Helene Fischer Show" muss in diesem Jahr ausfallen.

"Viele von euch haben sicher auch schon auf die 'Helene Fischer Show' gewartet - und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird", verkündet die Sängerin in dem Brief. Fischer erklärt: "Für die Vorbereitungen brauche ich mehrere Wochen und eine Show in dieser Größenordnung kann ich nur mit voller Leidenschaft, Sorgfalt und Konzentration vorbereiten." Sie hoffe, dass die Fans dies verstehen.

Was der Sender zum Ausfall der "Helene Fischer Show" sagt

Eine Sprecherin des ZDF erläutert auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news, man habe sich "nach eingehenden Beratungen mit Helene Fischer und ihrem Team [...] gemeinsam entschieden, die 'Helene Fischer Show' 2025 auszusetzen. Die umfangreichen und zeitaufwändigen Trainings- und Probentermine sind in diesem Jahr leider nicht möglich".

"Wir freuen uns mit Helene Fischer und ihrer Familie und gratulieren zum Nachwuchs", teilt man beim ZDF zudem mit.

Was am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags stattdessen laufen soll, ist offenbar noch nicht entschieden: Das ZDF befinde sich "bereits in der Planung für das Ersatzprogramm", zu gegebener Zeit werde mitgeteilt, was es stattdessen zu sehen gibt.

Schlagerstar Helene Fischer hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Sie ist seit 2021 mit Thomas Seitel verheiratet und hat mit ihm nun zwei Töchter.