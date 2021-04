Zweite Staffel "Check Check" feiert Free-TV-Premiere

Klaas Heufer-Umlauf kommt mit der zweiten Staffel der Comedyserie "Check Check" zu ProSieben. Ab Mai gibt es die Folgen dort zu sehen.

Im Mai feiert Klaas Heufer-Umlauf (37) als Jan Rothe mit der zweiten Staffel seiner Serie "Check Check" Free-TV-Premiere auf ProSieben. Die acht Folgen der gemeinsam mit Joyn produzierten Serie gibt es ab Mittwoch, den 19. Mai 2021, um 22:15 Uhr in Doppelfolgen, wie der Sender nun mitteilte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Darum geht's in Staffel zwei

Die Truppe um Jan (Klaas Heufer-Umlauf), Ertu (Kailas Mahadevan), Harald (Jan Georg Schütte), Ingrid (Petra Kleinert) und Samira (Sara Fazilat) macht sich in Staffel zwei von "Check Check" die ganze Stadt zu eigen. Denn in Zeiten von Klimakrise und Kurzarbeit wird das Geld für den Simmeringer Flughafen knapp und Chefin Sabine (Doris Golpashin) ist zum Sparen verdonnert. Eine zusätzliche Einnahmequelle muss her - und so gründen die fünf kurzerhand das Sicherheitsunternehmen "Safe Air"...

Bereits im Oktober 2020 startete die zweite Staffel der Comedyserie beim Streamingdienst Joyn. Im Interview mit spot on news sagte Klaas Heufer-Umlauf damals: "Die erste Staffel war darauf ausgelegt, dass man sie weitererzählt, da viele Dinge ungeklärt geblieben sind. Ich freue mich darüber, da es noch ganz viele Geschichten über den Flughafen und die einzelnen Personen zu erzählen gibt."