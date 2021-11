Zweite Folge "TV total": Zuschauerinteresse hat nachgelassen

Die zweite Ausgabe "TV total" mit Sebastian Pufpaff sahen zwar etwa eine Million Menschen weniger als die Premiere. Grund zur Sorge besteht aber nicht.

Nach der zweiten Ausgabe von "TV total" mit Sebastian Pufpaff (45) freut man sich bei ProSieben weiter über jede Menge Zuschauer. , dass die Show am Mittwochabend Marktführer war: " brilliert mit sehr guten 18,4 Prozent Marktanteil (14-49) in der PrimeTime". 1,89 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein, 1,47 Millionen davon in der wichtigen Altersgruppe zwischen 14 und 49 Jahren.

Damit erlebt die Show also weiterhin großes Interesse in der Zielgruppe. Im Vergleich zur fulminanten Premiere vor einer Woche schalteten aber deutlich weniger Zuschauer ein. Die Sendung erreichte mit ihrer ersten Show 27,2 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer. Im Gesamtpublikum sollen 2,86 Millionen Zuschauer zugesehen haben.

Comeback einer Kultshow

Mehr als 15 Jahre lang war "TV total" bereits eine feste Größe in der deutschen Fernsehunterhaltung, bis das Format von Allroundtalent Stefan Raab (55) im Jahr 2015 zum letzten Mal regulär über die Bildschirme flimmerte. Das überraschende Comeback mit Sebastian Pufpaff hat ProSieben Anfang November angekündigt. Die Auftaktsendung der neuen "TV total"-Epoche lief dann schon am 10. November.