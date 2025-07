Zusätzliche Freitagsausgabe der "Sportschau" im Ersten

Neue Bundesliga-Saison, neue Übertragungsrechte - und eine neue "Sportschau"-Ausgabe: Ab 22. August gibt es die TV-Instanz auch immer freitags im Ersten zu sehen.

Unter anderem Esther Sedlaczek wird künftig auch an Freitagen im "Sportschau"-Einsatz sein.

Ab der neuen Saison der ersten Bundesliga, die am 22. August mit der Partie FC Bayern gegen RB Leipzig ihren Auftakt feiert, dürfen sich Fußballfans über eine zusätzliche Ausgabe der "Sportschau" im Ersten freuen. Wie auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt wurde, wird die Sendung ab dann immer freitags um 23:10 Uhr ausgestrahlt.

"Die Moderation der Sportschau am Freitag wird das Team der Bundesliga-Sportschau übernehmen", heißt es weiter. Zu sehen gibt es in der 45 Minuten langen Sendung die Zusammenfassungen der Freitagsspiele aus der ersten und zweiten Bundesliga.

Neue Rechtepakete - und ein Neuzugang

Hintergrund der Programm-Neuordnung des Senders: Ab der kommenden Saison treten neue Übertragungsrechte in Kraft. Die ARD sicherte sich exklusive Free-TV-Rechte, die die ersten Zusammenfassungen der Freitagspartien der ersten und zweiten Bundesliga umfassen. Wie gewohnt gibt es am Samstag- sowie am Sonntagabend weitere Ausgaben der "Sportschau".

Bereits im Mai gab die ARD bekannt, dass Alex Schlüter (40) neu zum Team stößt. Schlüter war lange Jahre für den Sport-Streamingdienst DAZN tätig, bevor er zur Saison 2024/2025 zu Prime Video wechselte und dort unter anderem bei Champions-League-Übertragungen und in Wimbledon moderierte.

Der "Gefragt - Gejagt"-Moderator Alexander Bommes (49) hat sich hingegen dazu entschieden, in Zukunft stärker für Themen und Formate "abseits des Sports" tätig zu sein, wie die ARD zudem mitteilte. Bommes bleibt dem Team der "Sportschau" zwar erhalten, doch wird er nicht mehr Live-Veranstaltungen moderieren.

"Die Entscheidung, mich nach so schönen und auch einzigartigen 15 Jahren aus dem sportlichen Tagesgeschäft zurückzuziehen, ist mir sehr schwergefallen", erklärte Bommes damals selbst. Er wolle aber künftig "andere Schwerpunkte setzen".