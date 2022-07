"Zurück in die Schule": Diese Promis drücken bei Pilawa die Schulbank

Ende August geht es für mehrere Promis "Zurück in die Schule". In der Show von Jörg Pilawa werden Schüler die Stars unterrichten. Aber wer ist dabei?

Jörg Pilawa moderiert die Sendung "Zurück in die Schule".

In wenigen Wochen müssen so einige deutsche Promis noch einmal die Schulbank drücken. Sat.1 zeigt ab dem 24. August 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr die Show "Zurück in die Schule". Die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer nehmen dabei die Kleinen ein, denn Grundschülerinnen und Grundschüler werden die Stars unterrichten. Jörg Pilawa (56) moderiert die Sendung.

Diese Promis stellen sich dem TV-Lehrplan

Auf dem Lehrplan stehen laut Angaben des Senders insgesamt sieben Fächer. Die Promis müssen sich demnach nach dem Unterricht in Mathematik, Deutsch, Englisch, Heimat- und Sachkunde, Sport, Kunst und Musik in Prüfungen beweisen.

Den Aufgaben stellen sich unter anderem die Moderatorinnen Janine Kunze (48), Sonya Kraus (49) und Britt Hagedorn (50). Auch der Schauspieler Wotan Wilke Möhring (55), Sänger Patrick Lindner (61) und Sportkommentator Marcel Reif (72) werden für ihre Prüfungen büffeln. Zu den Klassenkameradinnen und Klassenkameraden wird zudem Kristina Schröder (44), ehemalige Bundesministerin für Familie, Frauen, Senioren und Jugend, hinzustoßen.