Zum ersten Mal in der Primetime: ZDF zeigt "Küchenschlacht XXL"

Seit 2018 läuft "Die Küchenschlacht" erfolgreich am Nachmittag im ZDF - jetzt wagt der Sender erstmals den Schritt in die Primetime. In der neuen Ausgabe mit Moderatorin Zora Klipp treten Hobbyköche gegen Profis an. Diese TV-Köche sind mit dabei.

(smi/spot) | 22. Juli 2025 - 10:59 Uhr

Zora Klipp führt durch die Primetime-Ausgabe der "Küchenschlacht". © Norman Kalle/ZDF

Nach über 15 erfolgreichen Jahren im Nachmittagsprogramm bekommt "Die Küchenschlacht" erstmals einen Platz zur besten Sendezeit: Das ZDF kündigt eine Primetime-Ausgabe des seit 2008 laufenden Kochwettbewerbs an. "Die Küchenschlacht XXL" läuft am 3. September 2025 um 20:15 Uhr. Normalerweise treten bei "Die Küchenschlacht" montags bis freitags ambitionierte Hobbyköche gegeneinander an. Am Ende kürt ein prominenter Juror den Tagessieger. In der XXL-Version läuft alles ein wenig anders: Laut ZDF treten hier Amateure gegen Profis an. Mal stehen sich die beiden Lager direkt gegenüber, mal kochen alle Kandidatinnen und Kandidaten gleichzeitig gegeneinander. Diese TV-Köche sind bei "Küchenschlacht XXL" dabei Als Profis wagen sich Köche mit "Küchenschlacht"-Erfahrung in den Ring: Johann Lafer (67), Cornelia Poletto (53) und Viktoria Fuchs (35). Lafer und Poletto sind seit langem als Juroren und Moderatoren der Sendung aktiv, Fuchs gab ihr Moderationsdebüt erst im Frühjahr dieses Jahres. Den Promis stellen sich drei Kandidaten, die bereits in der normalen Version der "Küchenschlacht" teilgenommen haben. Wie am Nachmittag bewerten auch zur besten Sendezeit Profiköche die Gerichte der Teilnehmer. Diesen Job übernehmen unter anderem Björn Freitag (52), Nelson Müller (46) und Christoph Rüffer (52) sowie weitere Starköche der "Küchenschlacht". Wie in der werktäglichen Ausgabe übernimmt auch in der XXL-Version ein Profikoch die Moderation. Die Premiere zur Primetime wird von Zora Klipp (35) präsentiert. Die gebürtige Schwarzwälderin war 2022 erstmals als Jurorin bei der "Küchenschlacht" zu sehen und führte ab 2023 auch als Moderatorin durch die Sendung.