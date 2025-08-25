Zieht Reality-TV-Star Calvin Kleinen ins Dschungelcamp?

Wen werden die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen 2026 im RTL-Dschungelcamp begrüßen? Erste Promi-Namen sind bereits im Gespräch - wie etwa Reality-TV-Star Calvin Kleinen.

Die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" beginnt zwar erst im Januar, doch schon jetzt wird bereits fleißig über mögliche Kandidatinnen und Kandidaten spekuliert. Neuestes Gerücht: Reality-Star Calvin Kleinen (33) soll im Dschungelcamp 2026 dabei sein.

Durch "Tempation Island" wurde er bekannt

, könnte der aus diversen Kuppelshows bekannte TV-Macho am Lagerfeuer für heiße Momente sorgen. Er hat in Fernsehformaten wie "Promis unter Palmen", "Are You The One" und "Match in Paradise" bekanntlich nichts anbrennen lassen. Sein Debüt gab er 2020 bei "Temptation Island", zuletzt war er in "Ex on the Beach" zu sehen. Dort bandelte er gleich mit zwei Frauen in einer Nacht an.

Kleinen, der auch regelmäßig am Ballermann auftritt, könnte also auch im Dschungel für reichlich Zündstoff sorgen. Und wie tickt der so kussfreudige Aachener privat? Er lebt noch bei seiner Mutter, mit Sandra Sicora (33) führt er eine turbulente On-/Off-Beziehung.

Während sich RTL gewohnt bedeckt hält und darauf verweist, dass man sich grundsätzlich nicht an derartigen Spekulationen beteilige, betonte Kleinens Management gegenüber "Bild", dass sich viele Zuschauer den TV-Star im Dschungel wünschen: "Ob RTL diesen Wunsch 2026 erfüllt ... wir werden sehen. Aber eines ist sicher: Ein Kandidat, der schon vor dem Start so viel Aufmerksamkeit erzeugt, wäre für das Format ein Gewinn."

Auch um Serkan Yavuz und Eva Benetatou brodelt die Gerüchteküche

Bereits am Wochenende sorgte "Bild" für Wirbel rund um das beliebte Dschungelcamp: Denn mit Serkan Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) sollen angeblich zwei weitere Stars aus dem deutschen Reality-TV im Gespräch für die Show sein. Das Pikante: Yavuz' Ehe scheiterte unter anderem, weil er eine Affäre mit der einstigen "Bachelor"-Kandidatin hatte. Da könnte ein Aufeinandertreffen am Lagerfeuer durchaus feurig werden. Zudem geisterten in den vergangenen Monaten weitere Namen für die Ausgabe 2026 durch die Medien: Sänger Gil Ofarim, Comedian Abdelkarim, Ex-Fußballprofi Max Kruse und die Halbschwester von Mesut Özil, Deniz Kosek.