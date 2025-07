"Zickenkrieg vorprogrammiert": Twenty4Tim moderiert "Reality Queens"

2024 wurde er dritter bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", jetzt moderiert er eine andere Dschungelshow. Twenty4Tim führt durch die zweite Staffel von "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel". Damit ersetzt er einen anderen Ex-Dschungelcamper.

Aus dem Dschungel in den Dschungel: Twenty4Tim (24) wird neuer Moderator von "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel". jetzt die Gerüchte um den Drittplatzierten der 2024er-Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" "Ich war letztes Jahr selbst im Dschungel", zitiert der Sender den Influencer. Er erinnert sich an "Drama, Tränen, Schlamm".

"Jetzt die Show zu moderieren?" - das ist für Twenty4Tim "Next Level". "Ich freue mich riesig auf meine Queens!", so der TikTok-Star, der mit bürgerlichem Namen Tim Maximilian Kampmann heißt. Denn: "Ich glaube, Zickenkrieg ist vorprogrammiert".

Dschungel-Dritter ersetzt Dschungelkönig

Twenty4Tim beerbt in der zweiten Staffel von "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" einen weiteren IBES-Star. Filip Pavlović (31) war im Sommer 2024 in der ersten Ausgabe Hahn im Korb. Pavlović ist sogar ein waschechter Dschungelkönig. Der Reality-Darsteller holte 2022 die Krone.

Mit welchen "Zicken" sich Twenty4Tim herumschlagen muss, ist noch nicht bekannt. In der ersten Staffel gewann Theresia Fischer (33). Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin setzte sich im Finale gegen Promitochter Patricia Blanco (54) durch.

2024 stöckelten die "Reality Queens" durch den Dschungel von Suriname. Die zweite Staffel geht ebenfalls in Südamerika über die Bühne, diesmal allerdings in Kolumbien. Dort kämpfen zwölf Kandidatinnen miteinander und gegeneinander um ein Preisgeld von maximal 50.000 Euro. Ein Starttermin steht noch nicht fest.

Twenty4Tim machte sich zunächst auf TikTok, YouTube und Co. einen Namen. 2021 wagte er sich in "Pocher vs. Influencer" erstmals ins Fernsehen, trat mit anderen Social-Media-Stars gegen Oliver Pocher (47) an. 2022 veröffentlichte der Kölner seine erste Single, ein Jahr später folgte das Album "Phoenix".