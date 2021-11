Zervakis und Opdenhövel bekommen bei TV-Impfaktion Booster-Spritze

In der Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live." gibt es ein kurzfristiges Impfangebot. Die beiden Moderatoren lassen sich dabei selbst einen Pieks verpassen.

Die Sendung "Zervakis & Opdenhövel. Live." will den Kampf gegen Covid-19 unterstützen. Dafür wurde mit Hilfe der Malteser ein kurzfristiges Impfangebot organisiert. Laut dem Sender können sich Impfwillige am Mittwoch (24.11., von 19:00-23:00 Uhr) auf dem ProSiebenSat.1-Gelände in Unterföhring ihre Erst- oder Booster-Impfung in zwei bereitgestellten Impfbussen verabreichen lassen.

Linda Zervakis (46) und Matthias Opdenhövel (51), die seit September mit ihrem Format auf Sendung sind, begleiten die Aktion in der Show (24.11., 21:30 Uhr, ProSieben), sprechen mit Wartenden und besuchen die Impf-Ärzte bei ihrer Arbeit. Zudem lassen sich die beiden Moderatoren live in ihrem ProSieben-Journal boostern, wie ProSieben ebenfalls vorab bekannt gab.

