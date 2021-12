"Zervakis & Opdenhövel. Live.": Winterpause bis Februar

Noch zwei Folgen von "Zervakis & Opdenhövel. Live." laufen in diesem Jahr, dann gehen Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel in die Winterpause. Ein Ende der Unterbrechung steht auch schon fest.

Noch zwei Folgen gibt es 2021 für "Zervakis & Opdenhövel. Live.", dann ziehen sich Linda Zervakis (46) und Matthias Opdenhövel (51) in die erste Weihnachtspause der noch jungen Show zurück. Erst am 13. September 2021 war die Sendung an den Start gegangen.

Den Termin für ihre Rückkehr hat ProSieben auch schon bekannt gegeben. Am 9. Februar 2022 geht es weiter.

An den kommenden beiden Mittwochen, dem 8. und am 15. Dezember läuft "Zervakis & Opdenhövel. Live." noch jeweils um 21:15 Uhr, bevor es für die beiden Moderatoren eine gut zweimonatige Pause des wöchentlichen Infotainment-Formats gibt.

Brisante Themen in vorletzter Folge 2021

In der vorletzten Sendung 2021 am 8. Dezember geht es um Legasthenie, Missbrauch in der Modebranche und Schönheitsoperationen für Teenager.

#ZOL spricht unter anderem mit einer Familie, deren zwei Kinder an der Schreib- und Leseschwäche Legasthenie leiden. Zu Wort kommt auch Kai, der sagt "Ich bin 22 Jahre alt und lese und schreibe wie ein Erstklässler".

Zervakis und Opdenhövel schauen außerdem hinter die Fassade der Modellbranche. Hier kommt es immer mehr zu Anzeigen von Models gegen Agenturchefs wegen sexuellen Missbrauchs.

Außerdem beleuchtet #ZOL unseriöse Anbieter von Schönheitsoperationen für Jugendliche, die zum Beispiel eine Nasenkorrektur für 200 Euro anbieten.