Zehn Jahre "Ninja Warrior Germany": Jubiläum voller Überraschungen

Seit zehn Jahren begeistert die RTL-Show "Ninja Warrior Germany" ihr Publikum. Zum Jubiläum hat die "stärkste Show Deutschlands" einiges geplant.

Die RTL-Show "Ninja Warrior Germany" feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum - und hat dafür einige besondere Highlights vorbereitet. Wie aus einer Pressemitteilung des Senders hervorgeht, dürfen sich die Zuschauer und Zuschauerinnen "in allen Vorrunden auf witzige und ungewöhnliche Überraschungen" freuen.

Das beliebte Moderatoren-Trio Frank "Buschi" Buschmann (60), Jan Köppen (42) und Laura Wontorra (36) führt wie gewohnt durch die Sendung. Auch viele Athleten vergangener Staffeln kehren zurück, darunter "Fan-Favoriten, die seit Jahren nicht mehr am Start waren". Die Jubiläumsstaffel startet am 19. September auf RTL, eine Woche vorher auf RTL+. Insgesamt soll es zwölf Folgen geben.

"Ninja Warrior Germany" bekommt Kids-Ableger

"Ninja Warrior Germany" begeistert längst nicht mehr nur Erwachsene - auch junge Sportfans kommen mittlerweile auf ihre Kosten. In Köln haben vor wenigen Wochen die Dreharbeiten zur neuen, zehnteiligen Reality-Doku "Ninja Warrior Germany Kids Academy" begonnen.

Zwölf Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren treten in einem intensiven Trainingscamp gegeneinander an und werden dabei von den "Ninja Warrior Germany"-Athleten und -Athletinnen Melanie Schmidt (30), Ada Theilken (27), Lukas Homann (18) und Moritz Hans (29) gecoacht. Nur die Besten schaffen es im großen Finale auf die echte Ninja-Bühne.

Kika-Moderatorin Jessica Schöne (36) führt als Camp-Chefin mit Einfühlungsvermögen durch die Folgen. Die Ausstrahlung ist für Herbst diesen Jahres auf RTL+ und bei Toggo geplant.