ZDF: "Morgenmagazin wird aktuell bestreikt und muss entfallen"

Die TV-Zuschauer müssen gerade auf das "Morgenmagazin" verzichten. Den Grund gab das ZDF auf Twitter bekannt.

Das "ZDF-Morgenmagazin" ist am heutigen Dienstag (13. Dezember) nicht zu sehen. : "Unser morgenmagazin wird aktuell bestreikt und muss entfallen." heißt es zum "Warnstreik im ZDF": "Von 03.00 Uhr bis 10.30 Uhr werden die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen." Zudem wird dort erklärt: "Wie bei den ARD-Anstalten zuletzt, bewegt sich auch in den Gehaltstarifverhandlungen beim ZDF nicht wirklich etwas. Daher tritt auch dort die VRFF-ZDF gemeinsam mit den Gewerkschaften DJV und verdi in den Warnstreik!"

Auch Moderatorin Dunja Hayali (48) und schreibt dort: "Das #moma fällt heute aus - Warnstreik! Wir sehen uns morgen wieder 😌 #streik #warmstreik #zdf #zdfmoma #morgenmagazin #zdfmorgenmagazin #ard @ZDFheute". Das ZDF zeigt unterdessen die Dokumentation "Balkan-Style - Durch Europas wilden Südosten".



