"ZDF Magazin Royale" verzichtet bis Jahresende auf Studiopublikum

Im Jahr 2021 wird Jan Böhmermann das "ZDF Magazin Royale" nicht mehr vor Studiopublikum präsentieren. Dies ließe die "aktuelle Coronalage" nicht mehr zu.

Beim "ZDF Magazin Royale" mit Moderator Jan Böhmermann (40) ist die Entscheidung gefallen, bis zum Jahresende auf ein Publikum im Studio zu verzichten. : "Aufgrund der aktuellen Coronalage und den steigenden Inzidenzzahlen haben wir uns dazu entschieden, die restlichen Folgen 'ZDF Magazin Royale' in 2021 ohne Studiopublikum aufzuzeichnen."

Demnach hoffe man, die Show ab 2022 "wieder mit EUCH im Publikum" aufnehmen zu können. Zu der Ankündigung wurde ein Clip gepostet, der die Zuschauer der vergangenen Ausgaben zeigt - auch "Böhmi" blitzt im Video kurz auf. Im Kommentarbereich sind sich die Anhänger einig, dass dies eine "gute und vorbildliche Entscheidung" sei.

Beunruhigende Zahlen

liegt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland bei knapp 337 - so hoch wie noch nie während der Pandemie. Zudem seien an einem einzigen Tag über 65.000 Neuinfektionen registriert worden - ebenfalls trauriger Spitzenwert bis dato.

