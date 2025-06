"ZDF-Institution" Norbert Lehmann hat nach 40 Jahren fertig

Gut vier Jahrzehnte war Norbert Lehmann in unterschiedlichsten Positionen für das ZDF tätig. Der Journalist und Moderator hat sich jetzt nach einem letzten "heute"-Sportblock in die Rente verabschiedet.

Der langjährige ZDF-Journalist und -Moderator Norbert Lehmann (65) hat sich am 30. Juni in die Rente verabschiedet. Nach einem letzten Sportblock in der Nachrichtensendung "heute" war für Lehmann der Abschied gekommen.

Norbert Lehmann: "Ich habe fertig"

"Ja, das war es vom Sport - und das war es auch von mir. Letzte Moderation, letzter Arbeitstag im ZDF nach 40 wirklich tollen Jahren", sagte er gegen Ende der neuesten "heute"-Ausgabe um 19:00 Uhr. "Ich habe fertig", zitierte er zudem passend einen legendären Satz des ehemaligen italienischen Fußballspielers und -trainers Giovanni Trapattoni (86) aus einer Pressekonferenz aus dem Jahr 1998.

Der gebürtige Dortmunder Lehmann, der laut des Senders zwei Töchter hat und in Heidelberg lebt, übernahm in diesen rund vier Jahrzehnten unterschiedlichste Aufgaben - mal vor und mal hinter der Kamera. Er war seit 1985 für das Zweite Deutsche Fernsehen tätig, darunter als Redakteur im Bonner ZDF-Studio, als Leiter des ZDF-Studios Hessen oder auch als Leiter und Moderator des "ZDF-Mittagsmagazins". Zuletzt arbeitete er als Redaktionsleiter "SPORTtäglich" in der ZDF-Hauptredaktion Sport sowie als Präsentator ebenjenes Sportblocks in den "heute"-Nachrichten, durch den er am Montag ein letztes Mal führte.

Er sei "quasi eine ZDF-Institution, muss man sagen", lobte Lehmanns Kollege Mitri Sirin (54). Er könne sich nicht vorstellen, dass Lehmann nun Briefmarken sammeln werde. Jener werde vermutlich "viel Zeit im Stadion von Borussia Dortmund verbringen". Lehmann bedankte sich bei Sirin und sagte: "Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und munter. Glück auf, wie man in Dortmund sagt."