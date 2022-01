ZDF-"heute journal": Hanna Zimmermann moderiert mit Christian Sievers

Hanna Zimmermann feiert am 10. Januar "heute journal"-Premiere. Dann wird die Co-Moderatorin erstmals an der Seite von Christian Sievers zu sehen sein.

Das ZDF-Nachrichtenmagazin "heute journal" bekommt neue Gesichter: Am Montag, 10. Januar (21:45 Uhr) wird Christian Sievers (53) als Nachfolger von Claus Kleber (66) Premiere feiern. An seiner Seite wird Hanna Zimmermann als Co-Moderatorin die Nachrichten-Blöcke moderieren.

"Sie sind beide journalistisch hoch kompetent und passen deshalb als neues Duo ins 'heute journal'. Sie gewährleisten Kontinuität für Deutschlands erfolgreichstes Nachrichtenmagazin", erklärt Wulf Schmiese, Redaktionsleiter des "heute journal", in einer Mitteilung von Donnerstag (6. Januar). Zuständig für die Co-Moderationen sind neben Hanna Zimmermann nach wie vor Gundula Gause (56) und Heinz Wolf (57).

Die 1988 in Münster geborene Hanna Zimmermann war seit September 2020 als Moderatorin des "heute journal update" tätig und hatte zuvor ab März 2018 das Vorgängerformat "heute+" präsentiert. Seit 2015 wurde sie bereits im ZDF für "heute - in Deutschland" sowie für "ZDF spezial" und ZDF-Wahlsendungen eingesetzt. 2010 absolvierte sie ein studienbegleitendes Volontariat im ZDF und war danach als Autorin tätig.

Abschied von Claus Kleber

Am 30. Dezember 2021 hat Claus Kleber nach nahezu 3.000 Sendungen zum letzten Mal die Zuschauerinnen und Zuschauer durch das "heute journal" im ZDF geführt. Es war zugleich die letzte "heute journal"-Ausgabe des Jahres 2021. Im September war bereits bekannt geworden, dass Christian Sievers auf Kleber folgen wird.

Sievers wird im Wechsel mit "heute journal"-Moderatorin Marietta Slomka (52) zu sehen sein. Auch die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten (56) übernimmt einige Sendungen im Jahr. Bekannt wurde Sievers in den Jahren 1997 bis 2009 als Moderator des "ZDF-Morgenmagazins". Zuletzt war er Moderator der Hauptnachrichtensendung "heute" um 19 Uhr. Seinen letzten Auftritt in dieser Rolle hatte er am 30. September 2021. Seine Nachfolge übernahm im Oktober Mitri Sirin (50).