"ZDF-Fernsehgarten": Andrea Kiewel mit Botschaft für Stefan Mross

Stefan Mross muss den Tod seiner Mutter verkraften und pausiert bei "Immer wieder sonntags". Doch am Volksmusiksonntag der öffentlich-rechtlichen Sender ist er allgegenwärtig.

Die vergangene Woche war keine leichte für den beliebten Moderator und Volksmusikstar Stefan Mross (49). Seine Mutter Stefanie verstarb in der Nacht zum Mittwoch im Alter von 85 Jahren. Aus diesem Grund übernahm Mross' Ex-Frau Stefanie Hertel (46) die Moderation seiner ARD-Show "Immer wieder sonntags" am Sonntagvormittag. Doch beim Volksmusiktag der öffentlich-rechtlichen Sender war Mross in Gedanken anwesend.

Kiwi im "ZDF-Fernsehgarten" mit emotionaler Botschaft für Stefan Mross

Um 12 Uhr mittags startete im ZDF die überaus beliebte Sonntags-Show "ZDF-Fernsehgarten". Bei herrlichem Wetter auf dem Mainzer Lerchenberg richtete Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (60) gleich zu Sendungsbeginn warme Worte an Stefan Mross.

"Stefan, wir wissen, dass du und deine Familie gerade schwere Zeiten durchlebt. Und ich wollte dir nur sagen: Ich, der ganze 'Fernsehgarten', ist in Gedanken bei dir. Wir haben dich lieb", sagte Kiwi direkt in die Kamera an ihren Kollegen gerichtet.

Stefanie Hertel: "Wir denken an dich"

Und auch Mross' Ex-Frau Stefanie Hertel, die im Ersten schon um 10 Uhr mit ihrer Vertretungs-Show von "Immer wieder sonntags" auf Sendung ging, vergaß ihren trauernden Ex-Mann selbstverständlich nicht.

"Lieber Stefan, ich kann an dieser Stelle nur sagen: Ich kann deine Trauer total nachempfinden", begann sie ihre Botschaft an Mross. Und weiter: "Wir alle, hier in der 'Immer wieder sonntags'-Arena, meine Familie und ich, wir sind jetzt ganz, ganz fest bei dir. Wir denken an dich."

Hertel hatte die Moderation von "Immer wieder sonntags" "auf ausdrücklichen Wunsch" von Stefan Mross übernommen, teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Freitag mit. Das sei "ein Zeichen des Zusammenhalts gerade in schweren Zeiten".

Stefan Mross präsentiert die ARD-Show "Immer wieder sonntags" aus dem Europa-Park in Rust bereits seit 2005 und begrüßt in den Sommermonaten wechselnde Gäste aus der Schlagerszene. Die Live-Sendung vom 24. August war die vorletzte der aktuellen Staffel.