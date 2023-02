"You"-Macherin enthüllt: So geht es nach dem Cliffhanger-Ende weiter

Die vierte "You"-Staffel erscheint erstmals in zwei Teilen auf Netflix. Wie es nach dem atemberaubenden Cliffhanger-Ende weitergeht, hat jetzt die Serienmacherin in einem neuen Interview verraten.

Die beliebte Serienmörder-Serie "You - Du wirst mich lieben" führt mit den neuen Episoden aus Staffel vier einmal mehr die Charts des Streamingdienstes Netflix an. Zum ersten Mal ist eine "You"-Staffel auf zwei Blöcke à fünf Episoden aufgeteilt. Die restlichen fünf Folgen aus Staffel vier werden am 9. März auf Netflix erscheinen, , wie es nach dem atemberaubenden Cliffhanger-Finale und der Enthüllung der Identität des "Eat the rich killers" (auf Deutsch: Fresst-die-Reichen-Killer) weitergehen wird.

Achtung, es folgen Spoiler zu Episode fünf aus Staffel vier von "You - Du wirst mich lieben"

Demnach können sich Zuschauerinnen und Zuschauer in Teil zwei von Staffel vier auf einen "Serienmörder-Buddy-Film" einstellen, wie Co-Serienschöpferin Sera Gamble (39) verriet. Der neue Killer Rhys Montrose (Ed Speleers, 34) sei Gamble zufolge "genauso schlimm" wie der von Penn Badgley (36) verkörperte Joe Goldberg. Seine mörderischen Taten würde Rhys allerdings nicht so sehr bereuen, wie das Joe stellenweise tut, und sich für diese auch weniger schämen.

Auch Darsteller Speleers, der unter anderem durch die Serie "Outlander" bekannt wurde, pflichtet dem bei. Die von ihm gespielte Killer-Figur nennt er "komplex und düster" - und genau das habe ihn an der Rolle angezogen. Nun, nach der Enthüllung der Identität des Killers, wird es in den restlichen Folgen der vierten "You"-Staffel "um die Beziehung zwischen Joe und dem Mörder gehen", wie Serienmacherin Gamble noch erklärte.

Darum erscheint die vierte "You"-Staffel in zwei Blöcken

Übrigens soll der Streaming-Dienst Netflix den "You"-Machern vorgeschlagen haben, die aktuelle Staffel aufzuteilen. Showrunnerin Gamble war jedoch nach eigener Aussage augenblicklich von der Idee begeistert. "Wir bieten am Ende von Episode fünf ein riesiges Feuer auf einem Anwesen und enthüllen den Mörder. Warum sollte man da die Staffel nicht in zwei Teile aufteilen?", so die Serienmacherin wörtlich.