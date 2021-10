"You - Du wirst mich lieben" erhält eine vierte Staffel

Gute Nachrichten für alle Fans der Serie "You - Du wirst mich lieben": Netflix hat eine vierte Staffel angekündigt. Und das noch, bevor Staffel drei erscheint.

Staffel drei der Netflix-Serie "You - Du wirst mich lieben" ist noch nicht erschienen. Der Streamingdienst hat aber bereits die Fortsetzung bestätigt. kündigte Netflix Staffel vier an. Weitere Details über die geplanten neuen Folgen gibt es noch nicht.

: "Wir sind zutiefst dankbar, dass Netflix 'You' eine so große Unterstützung gezeigt hat und dass Menschen auf der ganzen Welt es genossen haben, zu sehen, wie Joe in den letzten 3 Staffeln wirklich alles falsch gemacht hat." Sie fügte hinzu: "Das gesamte You-Team freut sich darauf, in Staffel 4 neue, dunkle Facetten der Liebe zu erkunden."

Darin geht's in Staffel drei

In der mit Spannung erwarteten dritten Staffel, die am 15. Oktober bei Netflix online geht, ist Penn Badgley (34) erneut als Stalker Joe Goldberg zu sehen, der mit seiner Partnerin Love (Victoria Pedretti, 26) und dem gemeinsamen Kind ein (scheinbar) ruhiges Leben führt. , in dem einiges an Blut spritzte, verriet jedoch: Joe verfällt erneut einem Stalking-Wahn und findet ein neues Opfer - Nachbarin Natalie (Michaela McManus, 38). Muss sie am Ende sterben?