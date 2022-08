Yeliz Koc sucht die Liebe in der Datingshow "Make Love, Fake Love"

In "Make Love, Fake Love" wird sich alles um Reality-Star und Influencerin Yeliz Koc drehen. Die alleinerziehende Mutter sucht in der neuen Datingshow "den Richtigen".

Yeliz Koc (28) sucht einen neuen Mann. Dafür setzt die alleinerziehende Mutter erneut auf eine Datingshow. Bekannt geworden war sie durch ihre Teilnahme am Dating-Format "Der Bachelor" im Jahr 2018. Doch der damalige Rosenkavalier Daniel Völz (27) war nicht der Richtige - er entschied sich für eine andere. Mit ihrem "Bachelor in Paradise"-Kollegen Johannes Haller (34) war sie von 2018 bis 2020 zusammen. Dieses Liebesglück hielt ebenso wenig wie das mit Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (30), dem Vater ihrer Tochter Snow (zehn Monate).

"Ich falle halt immer auf die Falschen rein und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt viel dazu gelernt habe und den Richtigen finde", vor den Dreharbeiten zu der Show "Make Love, Fake Love" ( ), mit der sich nun alles ändern soll.

Doch ganz so einfach scheint das auch wieder nicht zu werden, wie unter anderem einem zur neuen Datingshow zu entnehmen ist: "Single-Lady Yeliz Koc [...] wohnt mit ihren potenziellen Traumtypen in einer Villa - doch es gibt einen Haken: Nicht alle sind Singles. Yeliz muss also herausfinden, wer es ernst meint", heißt es dort. Genau das ist allerdings offenbar auch Kocs Triggerpunkt, wie sie im Gespräch mit RTL zugibt: "Ich bin ganz empfindlich, was Lügen angeht. Ich finde es richtig, richtig schlimm, wenn man mich anlügt."

Voller Hoffnung

Die 28-jährige Hannoveranerin gibt die Hoffnung auf die große Liebe und den Richtigen nicht auf. Aus den nicht eben wenigen Kriterien, die er erfüllen muss, macht sie aber auch keinen Hehl. "Ich habe jetzt eine Tochter, ich habe einen Hund, der echt nicht einfach ist und man muss einfach mit meinem Leben zurechtkommen und es muss ein sehr starker Charakter sein", sagt sie. Gerne darf ihr zukünftiger Partner auch schon Papa sein - und sich weitere Kinder wünschen, denn davon träumt auch sie.

Trennung vor der Geburt der Tochter

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc machten ihre Beziehung im August 2020 öffentlich. Dass das erste gemeinsame Kind unterwegs ist, hatten sie . Wenig später war das Paar von Berlin nach Hannover gezogen. Dort kam die kleine Snow Elanie am 2. Oktober 2021 zur Welt.

Einen Monat vor der Geburt hatte Ochsenknecht die Trennung der beiden in einer Instagram-Story bestätigt. Mit einem Bussi-Video machte er im April 2022 seine Beziehung mit der Münchner Rennfahrerin Laura-Marie Geissler (24) öffentlich.