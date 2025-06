"XY gelöst": Wer ist der ehemalige SEK-Leiter Martin Textor?

Martin Textor gilt als "Polizei-Held von Berlin". 25 Jahre leitete er das SEK und ermittelte in spektakulären Fällen wie dem Millionenraub 1995. Jetzt ist er in "XY gelöst" zu sehen.

Der ehemalige SEK-Leiter Martin Textor (r.) erinnert sich im Gespräch mit Sven Voss für die True-Crime-Reihe "XY gelöst" an alte Fälle.

Wenn Martin Textor von seinem Berufsleben erzählt, klingen seine Geschichten wie aus einem Krimi-Thriller. 25 Jahre lang leitete er die Berliner Spezialeinheiten, ermittelte gegen Deutschlands bekanntesten Kaufhauserpresser "Dagobert" und überlebte Anschläge auf sein eigenes Leben. Jetzt ist der als "Polizei-Held von Berlin" bekannte Ex-SEK-Leiter in der ZDF-Sendung "XY gelöst" zu sehen - und gibt dabei seltene Einblicke in eine Welt, die normalerweise im Verborgenen bleibt.

Ein raffinierter Plan mit überraschendem Detail

Am 11. und 18. Juni zeigt das ZDF um 20:15 Uhr vier neue Folgen der True-Crime-Reihe mit Moderator Sven Voss. Eine davon behandelt einen der spektakulärsten Kriminalfälle der deutschen Geschichte: den Millionenraub von Berlin-Zehlendorf am 27. Juni 1995. Vier maskierte und schwer bewaffnete Männer stürmten damals eine Bankfiliale, nahmen 16 Kunden und Angestellte als Geiseln und forderten 17 Millionen DM Lösegeld - eine Summe, die in sechs Stunden kaum zu beschaffen war.

Was die Polizei zunächst nicht wusste: Die Täter hatten monatelang einen Tunnel bis in den Tresorraum gegraben. "Die Ermittlungen enthüllten Erstaunliches", heißt es in der Ankündigung des Senders. Moderator Sven Voss rekonstruiert gemeinsam mit Martin Textor und anderen Ermittlern den raffinierten Coup.

Vom Olympia-Attentat zur SEK-Leitung

Für Martin Textor war dieser Fall nur einer von vielen außergewöhnlichen Einsätzen seiner Laufbahn. Seine Polizeikarriere begann dramatisch: 1972 meldete sich der damalige Kommissar freiwillig zum Einsatz bei den Olympischen Spielen in München und erlebte dort den Anschlag auf elf Israelis am 5. September 1972. Der Terroranschlag wurde zur Geburtsstunde der GSG9 und der deutschen SEK-Einheiten.

Ende 1972 wurde Textor Mitglied des ersten SEK in Berlin - eine Eliteeinheit mit etwa 50 Männern. Von 1998 bis 2005 übernahm er schließlich die Leitung aller Berliner Spezialeinheiten. In dieser Zeit beteiligte er sich an zahlreichen großen Einsätzen und rettete dabei viele Menschenleben.

Besonders medienwirksam war sein Engagement im Fall "Dagobert": Arno Funke, Deutschlands bekanntester Kaufhauserpresser, hielt jahrelang die Polizei in Atem. Textor und sein Team jagten den Erpresser, der Warenhäuser und Kaufhäuser bedrohte und dabei immer wieder entkommen konnte.

Die Arbeit bei den Spezialeinheiten brachte aber auch persönliche Gefahren mit sich. Martin Textor überlebte mehrere Anschläge: Es wurde auf ihn geschossen, auf seiner Terrasse explodierte Sprengstoff.

Seltene Einblicke in die SEK-Arbeit

Die ZDF-Reihe "XY gelöst" zeigt nicht nur die spektakulären Verbrechen, sondern auch die aufwendigen Ermittlungen und überraschenden Wendepunkte, die zur Aufklärung führten. Für Martin Textor ist es eine Gelegenheit, seine jahrzehntelange Erfahrung zu teilen und zu zeigen, was hinter den Kulissen der Polizeiarbeit passiert.

Die Folgen sind ab 4. Juni bereits in der ZDFmediathek abrufbar.