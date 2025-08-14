Wolfgang Hepp verlässt "Die Fallers"

Nach 31 Jahren nimmt Wolfgang Hepp Abschied von der SWR-Serie "Die Fallers". Der 84-Jährige verlässt aus gesundheitlichen Gründen die Rolle des Hermann Faller. Seine letzte Folge wird am 19. April 2026 ausgestrahlt.

Ein Abschied nach drei Jahrzehnten: Wolfgang Hepp hängt seinen Hut bei "Die Fallers" an den Nagel, wie der SWR mitteilt. Der 84-jährige Schauspieler, der seit 1994 den Patriarchen Hermann Faller verkörpert, verlässt die beliebte SWR-Schwarzwaldserie aus gesundheitlichen Gründen und will sich zur Ruhe setzen. Seine letzte Folge wird am Sonntag, 19. April 2026, um 19:15 Uhr ausgestrahlt. Es ist die Episode 1299 mit dem Titel "Kochduell".

Über drei Jahrzehnte prägte Hepp das Gesicht der Serie. Seit September 1994 schlüpfte er Woche für Woche in die Rolle des polternden, aber herzensguten Familienoberhaupts. "Wolfgang Hepp hat unsere SWR Schwarzwaldserie von Beginn an maßgeblich geprägt", würdigt SWR-Intendant Kai Gniffke den scheidenden Darsteller: "Seine Präsenz in der Rolle des Hermann Faller und sein schauspielerisches Können sind beeindruckend - mal als polternder Patriarch, mal als leiser Beobachter."

Mit Hepps Abgang steht die Serie vor einem Wendepunkt. Die junge Generation muss nun den Fallerhof in die Zukunft führen. Eine Aufgabe, die sowohl in der Fiktion als auch in der Realität der Serie neue Wege erfordert. Die Macher setzen dabei verstärkt auf digitale Strategien: Nach dem Prinzip "Online First" stehen vier aktuelle Folgen bereits vor der TV-Ausstrahlung in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Vom Theater zum Fernseh-Urgestein

Hepps Weg zu "Die Fallers" hat den Schauspieler über einige beeindruckende Stationen geführt. Bei den Festspielen in Schwäbisch-Hall spielte er 1980 und 1981 den Klosterbruder in "Nathan der Weise". Zudem stand er in zwölf "Tatort"-Folgen als Kriminalrat Wolf an der Seite von Ulrike Folkerts vor der Kamera.

Als die "Fallers"-Autoren 1994 nach einem Darsteller für den Hoferben und Familienpatriarch suchten, war Hepp bereits 53 Jahre alt. Sie schrieben ihm die Rolle buchstäblich auf den Leib - und schufen damit eine der langlebigsten Figuren im deutschen Fernsehen. Hermann Faller, der Bauer und Ex-Bürgermeister, wurde zu seinem Lebenswerk.