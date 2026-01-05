Wo ist eigentlich Johann? Die neue "Bergdoktor"-Staffel

Einige dramatische Krankheitsfälle fordern den medizinischen Spürsinn von Dr. Martin Gruber heraus. Privat könnte es für den "Bergdoktor" ruhiger werden: Er ist frisch verheiratet. Hält das Glück?

"Der Bergdoktor" hat tatsächlich Ja gesagt. In der letzten Folge der 18. Staffel schleppte Dr. Martin Gruber spontan seine Freundin Karin ins Standesamt. Die Hochzeitsfeier wurde dann allerdings von einem Todesfall überschattet. Zwischen Liebesglück und Familiendrama eilt der "Bergdoktor" natürlich wie gewohnt im grünen Oldtimer zu seinen Patienten. Und irgendwie stellt sich die Frage: Was ist eigentlich aus seinem Sohn Johann geworden?

Wie es mit den Grubers weitergeht, erfahren die Zuschauer in der 19. Staffel, die ab 8. Januar immer donnerstags um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird - online sind die Episoden jeweils eine Woche vorher verfügbar. Drehbuchautor Philipp Roth hat sich mit seinem Autorenteam einmal mehr einige Irrungen und Wirrungen für die beliebte TV-Familie sowie spannende medizinische Fälle einfallen lassen - die heile Welt am Fuße des Wilden Kaiser ist eben doch nicht so ganz heil.

Mit dabei sind neben Dr. Martin Guber (Hans Sigl) jedenfalls wieder dessen Mama Lisbeth (Monika Baumgartner), Tochter Lilli (Ronja Forcher), Bruder Hans (Heiko Ruprecht) samt Tochter Sophia (Ylvi Unertl), die neue Frau Gruber, Karin (Hilde Dalik) sowie Lillis Tante Caro Pflüger (Barbara Lanz). Nicht fehlen darf natürlich Dr. Grubers bester und einziger Freund Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) mit Ehefrau Dr. Vera Fendrich (Rebecca Immanuel).

Schwer kranke Geschwister

Die ersten zwei Patienten der neuen Staffel sind die Geschwister Mia und Noah Meindl, die gerade neu zugezogen sind. Sophia Gruber lernt Mia zufällig kennen und bemerkt, dass es ihr nicht gut geht. Praktischerweise informiert sie gleich ihren Onkel Martin. Der stellt fest: Mia hat sich Q-Fieber eingefangen, und ihr Zustand ist besorgniserregend.

Als Noah zusammenbricht, ist klar: Auch der Junge ist schwer krank. Martin Gruber vermutet einen Gendefekt bei den Geschwistern und sucht Rat bei Dr. Kahnweiler. Für das Ehepaar Meindl ist die Diagnose niederschmetternd: Für ihre Kinder geht es nun um Leben oder Tod.

Streit um den Landhandel

Der Dauer-Streit um den Chefposten im Landhandel Pflüger endet auch nicht mit dem Tod von Firmeninhaber Rolf Pflüger (Wolfram Berger). Der wollte seine Enkelin Lilli als Nachfolgerin aufbauen und überging damit seine Tochter Caro. Das Gerangel - um nicht zu sagen: Gezicke - zwischen Lilli und Caro um die Gunst des Seniors war zuletzt für den Zuschauer etwas anstrengend geworden.

Beide Frauen verhalten sich nicht so recht glaubwürdig: Lilli, die gerade das Abitur nachgeholt und als Arzthelferin in der Praxis ihres Vaters ausgeholfen hat, meint, einfach so einen mittelständischen Betrieb leiten zu können, und Caro ihrerseits nervt mit ihrer Attitüde - sie tritt auf, als wäre sie Chefin in einem Weltkonzern. Es droht Ungemach, denn auch das Schicksal der Grubermilch und somit des Gruberhofes hängt vom Schicksal des Landhandels ab.

Liebes-Komplikationen

Hans Gruber hat mit dem Hof schon etliche finanzielle Sorgen ausstehen müssen. Nun ist er mit der Bankerin Julia Andermatt (Nathalie Schott) verbandelt - sein Liebesleben ist nicht weniger komplex als das seines Bruders Martin. Es bahnen sich Interessenkonflikte zwischen Hans und Julia an.

Bei Martin soll mit dem Ja-Wort Schluss sein mit privaten Dramen. Die Liste seiner Verflossenen ist lang: Sonja, Julia, Susanne, Andrea .... um nur einige zu nennen. Natürlich konnte er in der Regel nichts für das Scheitern. Schicksal, Pech, widrige Umstände waren schuld - und die Handlung der Serie brauchte aus Gründen der Spannung schließlich immer wieder neue Entwicklungen.

Jetzt genießt Martin jedenfalls mit seiner Frau das junge Eheglück. Er ist bei Karin eingezogen. Weil es aber dazu gehört, dass die Gruber-Brüder bei Mama Lisbeth auf dem Hof wohnen, wird die neue Zweisamkeit des Arztes und seiner Frau auf die Probe gestellt. Doch Martin weiß: Bei seiner Mama ist immer Platz.

Der vergessene Sohn

Etwas verwunderlich ist aus Zuschauer-Sicht allerdings, dass für seinen Sohn Johann kein Platz mehr zu sein scheint. Dass Dr. Gruber mit der Apothekerin Franziska ein Kind bekommen hat, dominierte über etliche Folgen die Handlung. Ende der 15. Staffel zog Franziska mit Johann nach New York.

Dass das Kind vielleicht aus dramaturgischen Gründen jetzt nicht mehr präsent ist, mag noch nachvollziehbar sein. Aber es wird nicht einmal mehr erwähnt - und sei es nur, dass jemand sagt: Franziska hat neue Fotos geschickt oder Martin kehrt gerade von einem Besuch zurück. Die Grubers scheinen Johann vergessen zu haben. Oder doch nicht?