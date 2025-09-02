"With Love, Meghan": Neue Folgen nicht in Netflix-Top-Ten

Die zweite Staffel von "With Love, Meghan" schneidet auf Netflix noch schlechter ab als die Premiere. Nicht mal die Top Ten des Streamingdienstes konnte das Lifestyle-Programm der Ehefrau von Prinz Harry erreichen.

Am 26. August ist die zweite Staffel von Herzogin Meghans (44) Lifestyle-Serie "With Love, Meghan" auf dem Streamingdienst Netflix erschienen. Eine Woche später steht nun fest, dass sich die neuen Folgen - weder in den USA, Großbritannien, Deutschland noch den globalen Charts. Damit stößt Staffel zwei auf noch weniger Zuschauerinteresse als die im März erschienene Premierenstaffel. Ein krachender Misserfolg.

Die Premiere von "With Love, Meghan" schaffte es noch in die Netflix-Charts

Auf wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer die zweite "With Love, Meghan"-Staffel kommt, lässt sich ohne ein Erscheinen in den Netflix-Charts nicht sagen. Es sind die einzigen Zuschauer-Metriken neben den Netflix-Halbjahrescharts, die der Streamingdienst bereitstellt.

Staffel eins von "With Love, Meghan" erreichte im März dieses Jahres noch mit Ach und Krach Platz zehn der Rangliste, und kam in der Premierenwoche global , also geschaute Stunden geteilt durch die Gesamtlaufzeit der Serie. Klar ist jetzt, dass die zweite Staffel dahinter liegt.

Herzogin Meghans alte Serie "Suits" war in der ersten Jahreshälfte um Längen beliebter

Insgesamt kam die Premiere der Lifestyle-Serie im Zeitraum von ihrem Erscheinen bis zum 30. Juni auf lediglich 5,3 Millionen Views. So wird wohl erst am Ende dieses Jahres deutlich werden, wie viele Views Staffel zwei des Lifestyle-Programms sammeln konnte.

Die erwähnten 5,3 Millionen Views bedeuteten Platz 383 aller Netflix-Serien, Filme und Shows im Zeitraum vom 1. Januar dieses Jahres bis 30. Juni. Besonders pikant an dieser Platzierung: Ganze vier Staffeln von Herzogin Meghans alter Fernsehserie "Suits", in der sie einst ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte, waren in dem Netflix-Halbjahr wesentlich beliebter. Die ursprünglich im Jahr 2011 beim USA Network erschienene erste Staffel der Anwaltsserie schaffte es mit 9,3 Millionen Views auf Platz 151 der Netflix-Halbjahrescharts. Staffel vier lag mit 5,3 Millionen Views immer noch einige Plätze vor "With Love, Meghan" auf der 378.

In der zweiten Staffel von "With Love, Meghan" traten Star-Köche wie Samin Nosrat (45) oder David Chang (48) auf - neben Persönlichkeiten wie Fashion-Designer und Moderator Tan France (42) oder Model Chrissy Teigen (39).

Herzogin Meghan und ihr Ehemann Prinz Harry (40) haben mit ihrer Produktionsfirma Archewell Productions nun schon die Dokumentarprogramme "Harry & Meghan", "Live to Lead" über Personen wie Ruth Bader Ginsburg (1933-2020) oder Greta Thunberg (22), "Heart of Invictus" über die von Prinz Harry gegründeten Invictus Games für kriegsversehrte Athletinnen und Athleten sowie "Polo" und "With Love, Meghan" auf den Streamingdienst Netflix gebracht.

Während die Enthüllungsdoku "Harry & Meghan" im Jahr 2022 ein gewaltiger Erfolg für den Streamingdienst war und zum erfolgreichsten Dokumentarfilm-Debüt in der Geschichte von Netflix wurde, erreichten weder "Heart of Invictus", "Polo" noch "Live to Lead" die Top Ten, ein Schicksal, das die Produktionen jetzt mit der zweiten Staffel von "With Love, Meghan" teilen.