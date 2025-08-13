"With Love, Meghan": Neue Folgen kommen schon in zwei Wochen

Ende August begrüßt Herzogin Meghan die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder in ihrer Lifestyle-Welt. Ein Trailer stimmt auf neue Folgen von "With Love, Meghan" ein.

Die erste Staffel von "With Love, Meghan" feierte im März Premiere. Schon bald startet Season zwei.

Leichtherzig und nahbar zeigt sich Herzogin Meghan (44) in einem zur zweiten Staffel ihrer Lifestyle-Serie "With Love, Meghan". Sie kocht, backt Brot, lacht, widmet sich künstlerischen Projekten und den Blumen, lädt befreundete Promis ein und genießt das Leben. In dem Clip gibt es aber auch eine kleine Enthüllung über ihren Ehemann: Prinz Harry (40) ist kein Fan von Hummer!

Meghan erzählt unter anderem, dass sie den Gedanken liebe, "Zeit miteinander zu verbringen. [...] Und neue Wege zu finden, um Menschen zu zeigen, dass man sie mag." Daneben sind zahlreiche weitere Momente aus den neuen Folgen zu sehen, die der Streamingdienst Netflix schon ab dem 26. August zeigt. Harrys Ehefrau begrüßt dann als Promigäste in den kommenden Episoden unter anderem das Model Chrissy Teigen (39), den Spitzenkoch José Andrés (56) und Tan France (42), den Fashion-Experten des Netflix-Formats "Queer Eye".

Netflix-Deal der Sussexes verlängert

Kurz vor Veröffentlichung des Trailers wurde bekannt, dass Netflix und Archewell Productions, die Produktionsfirma von Harry und Meghan, einen ursprünglich im Jahr 2020 geschlossenen Vertrag verlängert haben - allerdings in abgewandelter Form. Aus einem Exklusivvertrag mit dem Streamingdienst wird ein mehrjähriger First-Look-Deal für Filme und Serien. Derartige Vereinbarungen bedeuten in der Regel, dass ein Verleiher oder Streamingdienst als erster die Gelegenheit bekommt, sich die Produktion zu sichern. Wird nicht zugeschlagen, muss die Produktionsfirma dann einen anderer Anbieter oder Verleih suchen.

"Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Netflix zu verlängern und unsere Zusammenarbeit auf die Marke As ever auszuweiten", wurde Meghan in einer Pressemitteilung zitiert. Meghans Lifestyle-Marke sei laut der Mitteilung zusammen mit Netflix entwickelt worden.

Im Dezember soll dann eine Weihnachtsfolge von "With Love, Meghan" bei Netflix erscheinen. Die Rede ist von einem "Weihnachtswunder voller Wärme, Tradition und einer großzügigen Portion Freude". Meghan widmet sich in dem Special unter anderem selbstgebastelten Geschenken und dem Festtagsschmaus.