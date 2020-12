Wird Johnny Depp für Netflix Teil der "Addams Family"?

Tim Burton möchte "The Addams Family" in Serienform neu auflegen. Das Familienoberhaupt Gomez Addams könnte von Johnny Depp gespielt werden.

In "Phantastatische Tierwesen 3" wird Johnny Depp (57, ) nicht mehr als Gellert Grindelwald zu sehen sein. Nach seinem Rückzug aus der Rolle des Zauberers steht der Hollywood-Star jedoch offenbar vor einem neuen Engagement. In einem geplanten Serien-Reboot der "The Addams Family" soll Depp künftig als Familienvater Gomez Addams zu sehen sein. Dem Streamingdienst Netflix nahe Insider sollen , dass Depp angeblich im Gespräch für die Rolle sei.

Das , dass US-Regisseur Tim Burton (62) an seiner ersten großen Live-Action-TV-Serie arbeiten soll - ebendiesem Reboot der "Addams Family". Burton möchte demnach als Executive Producer fungieren und womöglich auch selbst Regie führen, befinde sich aber noch in Verhandlungen. Noch habe die neue Serie zudem kein Zuhause gefunden, Netflix sei laut dem Bericht von Oktober aber sehr interessiert an dem Projekt.

Worum es geht

Die neue Serie soll offenbar in der heutigen Zeit angesiedelt sein und im Mittelpunkt soll demnach Familientochter Wednesday Addams stehen. Offizielle Angaben über Handlung, Besetzung oder wo das Ganze dann wirklich zu sehen sein wird, gibt es bisher nicht.

Sollte es wirklich dazu kommen, wäre es für Serien- und Filmfans wohl keine große Überraschung, Depp in der Rolle zu sehen. Burton hat schon häufig mit dem Schauspieler zusammengearbeitet, Depp gehört quasi zu seiner Stammbesetzung. Unter anderem spielte er für Burton schon in "Edward mit den Scherenhänden", "Sleepy Hollow" und "Sweeney Todd".