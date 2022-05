"Westworld": Atmosphärischer Trailer zu Staffel 4 enthüllt Startermin

Der erste Trailer zur neuen "Westworld"-Staffel ist da. Neben dem Erscheinungsdatum gewährt dieser auch einen Blick auf die namhaften Rückkehrer.

In einem atmosphärischen und hat HBO den Starttermin der vierten Staffel von "Westworld" enthüllt. Die erste der neuen Folgen wird demnach bereits am 26. Juni 2022 in den USA erscheinen. Ob das auch für Deutschland der Fall sein wird, ist noch nicht klar. Staffel drei der Sci-Fi-Serie kam im Jahr 2020 noch mit einer Verzögerung von rund zwei Wochen nach US-Release via Sky nach Deutschland.

Der sagenhafte Cast kehrt zurück

Lust auf eine erneute Reise in die nicht allzu weit entfernte Zukunftsdystopie macht der über zwei Minuten lange Trailer allemal. Und das, obwohl während des gesamten Clips kein einziges Wort gesprochen wird. Stattdessen deutet er zu den Klängen von Lou Reeds Hit "Perfect Day" einmal mehr die Fragestellung an, ob Menschen und Maschinen friedlich koexistieren können.

Die meisten der namhaften Stars der Serie tauchen schon im neuen Trailer wieder auf. So sind neben Hauptdarstellerin Evan Rachel Wood (34) auch wieder Ed Harris (71), Jeffrey Wright (56), Thandiwe Newton (49), Aaron Paul (42) und Tessa Thompson (38) mit am Start, um nur einige zu nennen.

Sci-Fi-Horror der 70er weitergesponnen

"Westworld" von Christopher Nolans (51) Bruder Jonathan Nolan (45) und dessen Frau Lisa Joy (44) feierte im Jahr 2016 Premiere. Es handelt sich dabei um einen Weiterdreh des gleichnamigen Films von Michael Crichton von 1973. Darin spielen die Roboter eines Western-Freizeitparks nach einer Fehlfunktion verrückt und fangen an, Jagd auf die Besucher zu machen.

Die Serie ergänzt diesen Horror-Aspekt um eine philosophische Note und stellt die existenzialistische Frage, ab wann künstliche Intelligenz ein Recht auf Leben hat. Die ersten beiden Staffeln umfassten noch zehn Episoden und spielten vornehmlich im "Westworld"-Freizeitpark. Seit Staffel drei sind die von Menschen nicht zu unterscheidenden Roboter in die Zivilisation entkommen. Wie Season drei wird auch die vierte aus acht Folgen bestehen.